© foto di Federico Gaetano

Alfred Duncan non ha voglia di gioire nonostante la doppietta segnata oggi all'Atalanta: “Non ho gioito perché ero arrabbiato per come stavano andando le cose, non mi sembrava il caso e il momento di farlo. Mi dispiace che i miei gol non abbiano aiutato la squadra a fare risultato. Come Sassuolo potevamo fare di più, invece abbiamo commesso troppi errori ed ognuno di questi l’abbiamo pagato a caro prezzo. Siamo tutti delusi per questo risultato così largo, dovevamo fare un altro tipo di partita nonostante la forza dell’avversario. Troppe sbavature ed errori in tutte le zone del campo”, evidenzia CalcioAtalanta.it.