Sassuolo e il cammino perduto: ritornano i punti, ma serve una svolta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La risposta al pesante ko di Empoli è arrivata soltanto parzialmente. Perché, dopo il primo tempo della gara del Mapei valida per il 25° turno di Serie A, in pochi avrebbero scommesso sul pareggio della SPAL. Invece, vuoi per un po' di sfortuna, vuoi per l'ingenuità difensiva di Magnanelli (fallo in area su Floccari e rigore), il Sassuolo anche stavolta si è lasciato recuperare.

Non solo nel risultato, perché se i neroverdi avevano praticamente dominato il gioco nei primi 45 minuti del match, nella ripresa la formazione ospite è riuscita facilmente a invertire il trend della partita. Neanche il netto turn-over optato da De Zerbi ha potuto così riportare quei tre punti che mancano ormai dal 26 gennaio (3-0 contro il Cagliari), anche se questo 25° turno di Serie A ha almeno interrotto la striscia negativa delle ultime due gare con Juventus (0-3) ed Empoli (0-3).

Bicchiere, dunque, mezzo pieno o mezzo vuoto? Dipende dalle prospettive, ma il Sassuolo, per buona parte del girone d'andata, sembrava costruito sicuramente per qualcosa di molto più entusiasmante dell'attuale undicesimo posto in classifica (31 punti). Serve una svolta, servono una prestazione e un successo convincenti, per riprendere proprio da dove si era lasciato poco prima dell'addio di Boateng. Magari già nel prossimo big match di campionato col Milan, in programma sabato alle 18.