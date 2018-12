© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sassuolo e Torino ci provano ma non ci riescono. A fine primo tempo le due squadre tornano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nel complesso, meglio i neroverdi, trascinati da un Berardi in formato deluxe e vicino al gol, provvidenziale Ichazo. Granata a loro volta comunque a un passo dallo sbloccare la gara, decisivo Ichazo. Partita bella e aperta, per vedere un gol bisognerà però aspettare il secondo tempo.