A mercato concluso, i 20 club di Serie A hanno comunicato la lista che comporrà la rosa a disposizione del tecnico per la stagione 2019/2020. Nel corso del campionato sarà poi possibile schierare senza limiti qualsiasi calciatore under 22 (i nati dal 1997 in poi). Di seguito la lista del Sassuolo.

SASSUOLO 2019-2020 - 16 giocatori + 8 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Domenico Berardi, Leonardo Fontanesi.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Gian Marco Ferrari, Federico Peluso, Francesco Magnanelli, Alfred Duncan, Pedro Obiang, Luca Mazzitelli, Francesco Caputo, Gregoire Defrel.

Altri elementi della rosa: Marlon, Jeremy Toljan, Mehdi Bourabia, Filip Djuricic.

Under 22: Rogerio, Alessandro Tripaldelli, Hamed Traorè, Manuel Locatelli, Andrea Ghion, Jeremie Boga, Giacomo Raspadori, Mert Muldur.