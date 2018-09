Sassuolo ed Empoli alla prova del nove: il giovane sfida l'esperto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da una parte il ritrovato Sassuolo, dall'altra l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Inizierà con la partita del Mapei Stadium tra neroverdi e azzurri la quinta giornata di campionato e le due squadre, in questo avvio, hanno fatto vedere buone cose, cercando da subito di racimolare punti importanti per la salvezza.

Gli emiliani sembrano essere tornati la squadra che aveva stupito tutti con Eusebio Di Francesco in panchina, dopo una stagione difficile, e i meriti sono soprattutto di Roberto De Zerbi, che ha dato in poco tempo una nuova identità alla sua formazione. A prescindere dai sette punti già ottenuti in questa Serie A, con l'unica sconfitta rimediata all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Sassuolo sembra essere rinato, così come Domenico Berardi, che è tornato a far parlare di sé.

Non sarà facile però battere un Empoli che ha perso forse ingiustamente l'ultima gara contro la Lazio al Castellani e che ha dimostrato di potersi giocare le sue carte in Serie A dopo la splendida promozione dell'anno scorso. Sarà Kevin Prince Boateng contro Ciccio Caputo, organizzazione contro compattezza, gioventù in panchina contro esperienza, in una partita che le due squadre giocheranno sicuramente a viso aperto.