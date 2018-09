Sassuolo-Empoli 1-1, Boateng risponde a Caputo: nuova parità al Mapei

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Kevin Prince-Boateng risponde a Caputo, dopo appena 12 minuti Sassuolo-Empoli è già sull'1-1. Ottimo spunto sulla destra di Di Francesco, che si gira su Silvestre e mette in mezzo un pallone rasoterra perfetto per la battuta a rete in scivolata dell'attaccante. Il match del Mapei è, così, nuovamente in equilibrio.