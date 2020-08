Sassuolo, fatta per Ayhan: atteso domani per visite mediche e firma, affare da 1,5 milioni

Come scrive La Gazzetta di Modena, è ormai vicinissimo il primo acquisto del Sassuolo in vista della nuova stagione: si tratta del difensore turco, ma con doppio passaporto tedesco, Kaan Ayhan, cresciuto nel vivaio dello Schalke 04 e acquistato per 1,5 milioni di euro dal Fortuna Dusseldorf. Come si apprende, il centrale classe '94 è atteso già domani in città per le visite mediche, prima di firmare un contratto quadriennale, con l'inserimento di una clausola rescissoria che dovrebbe essere fissata a 2 milioni, appena 500mila euro in più di quanto pagato dai nero-verdi.