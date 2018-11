Sassuolo, Ferrari al 45': "Bene la reazione, sarà una ripresa difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianmarco Ferrari, difensore del Sassuolo, a Sky Sport ha commentato il primo tempo del match con la Lazio terminato 1-1:

Sui troppi gol presi in avvio di gara...

"Non so il motivo, oggi avevamo iniziato anche bene. Abbiamo però reagito, li abbiamo tenuti lì. Ora ci aspetta un secondo tempo molto difficile, dobbiamo fare bene e poi vedremo la classifica".