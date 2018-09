Sassuolo, Ferrari: "Contento del gol ma sono importanti i tre punti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine della sfida contro l'Empoli, il difensore del Sassuolo Gianmarco Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il gol è mio, sono contento ma l'importante era fare tre punti in casa. Nel primo tempo abbiamo un po' faticato però nel secondo tempo siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco e questi tre punti ce li godiamo".

Caputo?

"Nel primo tempo siamo andati spesso in affanno, nel secondo tempo ci siamo risistemati".

Siamo a posto dopo il colpo di testa di Torino?

"A Torino è stata una sfortuna. Ormai me lo sono messo alle spalle, ora spero di continuare al meglio questo campionato",

Sei anche bomber.

"Bomber no. L'importante è fare bene in difesa, il gol è sempre una ciliegina in più".

Segnate molto ma incassate anche un gol a gara.

"Abbiamo preso sempre gol e questo è un dispiacere ma se ne facciamo un in più dell'avversario va bene",

Pensate in grande ora?

"Non pensiamo in grande ma al nostro. Pensiamo gara per gara cercando di fare il meglio possibile come stiamo facendo, poi vedremo".