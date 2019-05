Sassuolo, Ferrari: "Frosinone, non faremo regali. Demiral fortissimo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornata di conferenza per Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo che ha parlato a tre giorni dalla vittoria conquistata al Franchi di Firenze. "Lunedì è stata una partita difficile, però l'abbiamo messa subito nel modo giusto, abbiamo imposto il nostro gioco, dal campo c'era la sensazione che si potesse fare una grande partita ed è stato così. C'è il rammarico del rigore concesso ai viola, ma Consigli è stato bravo a pararlo. Per il resto è stata una grande partita, che avremmo potuto chiudere anche con qualche gol di scarto in più. Comunque è stata una bella vittoria e dobbiamo ripartire da lì. Le prossime partite? Le motivazioni non mancano, sono partite per mettersi in mostra, tutti dobbiamo fare bene e poi vogliamo mantenere la parte sinistra della classifica", le parole del calciatore neroverde riportate da Tuttosassuolocalcio.com.

Testa alla gara contro il Frosinone. "Il Frosinone sta provando a salvarsi ma noi non vogliamo regalare niente, anzi vogliamo metterci in luce ancora di più, veniamo da cinque risultati utili consecutivi e dobbiamo continuare per chiudere al meglio il campionato. Entrambe abbiamo da perdere, perché in campo si va per fare la prestazione, se perdessimo, vorrebbe dire che la prestazione sarebbe venuta meno e non deve succedere, sarebbe l'errore più grande da fare nelle ultime partite, non dobbiamo sbagliare l'approccio”, le parole di Ferrari.

I neroverdi saranno arbitro del quarto posto nelle ultime tre gare del campionato contro Torino, Roma e Atalanta. “E' uno stimolo in più, saranno partite belle, combattute, che poi non è questione di fare da arbitro, alla fine tutte le squadre si incontrano, a noi toccano alla fine. Daremo il massimo perché vogliamo chiudere tra i primi dieci”.

Il rendimento della squadra e personale. “Abbiamo avuto un inizio molto importante, continuando in quel modo avremmo potuto essere molto più in alto con la classifica, ma gli errori ci stanno, è un percorso di crescita che ci servirà l'anno prossimo. La salvezza potevamo raggiungerla tempo fa, se non è stato così è perché abbiamo avuto dei cali, che non si devono ripetere in futuro. Dal punto di vista personale sono contento, anche se non lo so mai, perché pretendo sempre qualcosa in più da me, l'obiettivo è migliorarsi sempre”.

Commento finale su Demiral. "Definirlo in due parole? Molto forte. È un '98, ha dei margini di miglioramento pazzeschi, mi ha impressionato nella partita con la Fiorentina in cui ha tenuto l'uno contro uno con Chiesa, che è un giocatore di alto livello. È giovane, deve migliorare nell'aspetto tattico, in Italia siamo specialisti in questo. Prevedo un futuro più che roseo per lui, tra l'altro è un bravissimo ragazzo, gli auguro il meglio”.