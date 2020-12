Sassuolo, Ferrari: "Milan ottima squadra anche senza Ibra. Non ci poniamo obiettivi"

Il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della sfida di oggi contro il Milan: "Milan senza Ibra, cambia qualcosa? Secondo me no perché il Milan rimane un’ottima squadra. Lo ha dimostrato in questa striscia recente. Squadra da Champions? Il campo dice che meritiamo di stare lì, non ci poniamo obiettivi se non quello di vincere ogni gara".