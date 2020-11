Sassuolo, Ferrari: "Non dobbiamo fare l'errore di calare. Vittoria frutta del lavoro di tre anni"

Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, parla a Sky dopo il successo colto stasera contro il Napoli: "Se ci sottostimavamo? No, almeno personalmente no. Conosciamo le nostre qualità, lavoriamo da 3 anni e conosciamo i meccanismi, dobbiamo solo lasciare andare il freno a mano e andare. Sono contento della vittoria e anche di non aver preso gol".

Obiettivo Europa?

"Il campionato è appena iniziato, quanto raccolto è frutto dei nostri meriti. Stiamo bene, facciamo bene e non dobbiamo fare l'errore di calare. Dobbiamo continuare a toglierci soddisfazioni".

Che impressione vi ha fatto il Napoli?

"Ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati bravi a reggere, a tener palla e impostare il nostro gioco che è quello che vogliamo fare e finire la gara con 0 gol incassati è un valore aggiunto".

Prima vittoria al San Paolo per voi.

"Abbiamo esultato alla grande ma questo è frutto del lavoro in questi tre anni. L'anno scorso con i 4 gol annullati ci eravamo andati vicino e quest'anno evidentemente era arrivato il momento di raccogliere i frutti seminati in passato".