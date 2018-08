Sassuolo, Ferrari: "Voglio fare il salto di qualità. Stupito da Boateng"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Sassuolo Gian Marco Ferrari ha parlato in conferenza stampa della scelta di restare in neroverde e dell'inizio di stagione della squadra: "Essere a 4 punti dopo due giornate è buono, ci avrei messo la firma. Giocare a Cagliari è sempre dura, un punto va bene. Ora ci stiamo preparando per la prossima sfida, stiamo recuperando e da oggi inizieremo a studiare il Genoa. Giocheremo in casa e vorremo fare del nostro meglio. Mercato? Quest'anno ho avuto la possibilità di restare, sono felice e voglio far bene perché il mister mi piace. Voglio fare il salto di qualità. Qualche squadra interessata c'era, ma la mia volontà era quella di restare qua soprattutto dopo aver conosciuto il mister. Spero di fare un campionato importante. Siamo tanti ragazzi giovani, tutti vogliono dimostrare e imparare e questo aiuta. Boateng? Mi ha impressionato dentro e fuori dal campo, ha grande carisma. La Nazionale? Il pensiero c'è sempre, ho fatto due convocazioni ma sono qua per crescere e migliorare. Obiettivi di squadra? E' presto, dobbiamo solo guardare partita dopo partita, poi più avanti potremo essere più precisi".