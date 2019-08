Sassuolo, fiducia per Toprak. Per la fascia spunta Muldur

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Balla appena un milione tra il Sassuolo e il Borussia Dortmund tra domanda e offerta per Omer Toprak (30). Roberto De Zerbi vuole un centrale di difesa, ma la sua dirigenza - come scrive il Corriere dello Sport - l'ha tranquillizzato perché è fiduciosa di riuscire a prendere il turco. Ma non solo. Serve anche un terzino per sostituire Lirola e l'obiettivo principale, sul quale è in pressing, si chiama Mert Muldur (20) del Rapid Vienna, sul quale pare esserci anche la Lazio.