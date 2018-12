© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo tempo equilibrato e senza reti fra Sassuolo e Fiorentina. Padroni di casa fin qui più intraprendenti, trascinati da un Berardi ispirato che costringe i difensori viola alle cattive maniere. Osservato speciale Babacar, ben contenuto dai suoi ex compagni di squadra ma protagonista della palla gol più limpida della partita: un bel diagonale fuori di pochissimo dopo 16 minuti. Fiorentina che senza Chiesa perde qualità e imprevedibilità. Vlahovic, all'esordio dal primo minuto, fin qui non è riuscito a incidere così come Pjaca, comunque più vivo nel gioco. Nella ripresa vedremo con ogni probabilità dei cambi immediati con Pioli che ha già fatto scaldare proprio Chiesa.