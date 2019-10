Sassuolo-Fiorentina 1-0 al 45': splendido gol di Boga per i neroverdi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

1-0 per il Sassuolo all'intervallo nella sfida contro la Fiorentina al Mapei Stadium. A decidere la gara al quarantacinquesimo uno splendido gol di Boga. Non tantissime emozioni ma gara comunque abbastanza piacevole.

PALO FIORENTINA - Partita che si è accesa subito, per merito soprattutto della Fiorentina che nei primi tre minuti ha sfiorato il gol in altrettante occasioni. Prima con un cross dalla destra di Sottil che Chiesa non è riuscito a girarlo verso la porta per pochissimo, poi con lo stesso esterno classe 1999 che dopo una buona accelerazione ha calciato debolmente e infine con Boateng, per l'occasione più ghiotta: palla tagliata di Dalbert dalla sinistra con il numero 10 viola che è sbucato sul secondo palo colpendo il palo in allungo. Nei primi 15 minuti poi poco altro se non un buono spunto di Boga che ha servito Caputo a centro area, ma l'attaccante non è riuscito a impattare il pallone.

GOL BOGA - Sassuolo in vantaggio al 25'. Azione personale di Boga, servito da Caputo sulla trequarti, con l'esterno neroverde che ha saltato Milenkovic accentrandosi e appena entrato in area ha scagliato in destro a giro sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Dragowski. Davvero splendido il gol del giocatore di De Zerbi che ha sbloccato la gara. Reazione della Fiorentina intorno al trentesimo con un'azione confusa che per poco non consentiva a Boateng di pareggiare. Viola di nuovo vicini all'1-1 al 36' ancora con il ghanese che da posizione molto defilata per poco non è riuscito a infilare Consigli. Al 38' gol annullato alla Fiorentina: calcio d'angolo di Pulgar, palla che torna al cileno, in fuorigioco, che rimette dentro: tiro sotto la traversa del centrocampista viola ma tutto vano per la posizione di offside dell'ex Bologna. Dopo due minuti di recupero