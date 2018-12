© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Benassi riapre la partita del Mapei Stadium a due minuti dalla fine. Traversone dalla destra di Laurini per Edimilson, la cui zuccata di testa trova la grande respinta di Consigli che nulla può però sulla mezzala che da due passi segna il suo sesto gol in campionato. Sassuolo-Fiorentina 3-2 all'88'. Pochi minuti prima il Sassuolo si è visto costretto all'inferiorità numerica per espulsione a Djuricic, reo di aver protestato in modo troppo acceso nei confronti dell'arbitro, che dapprima gli aveva sventolato il giallo per un fallo a centrocampo su Laurini.