Sassuolo-Fiorentina 3-3. Altra rimonta clamorosa in un folle weekend di A

Il quindicesimo turno di Serie A si conferma fra i più folli dalla sua nascita a oggi. Dopo l'harakiri della Roma a Cagliari e il botta e risposta fra Lazio e Samp a cavallo fra lil 96' e il 99', anche al Mapei Stadium succede di tutto e di più. Sei gol, arrivati negli ultimi 25 minuti di gioco con coda fino al settimo minuto di recupero. Il Sassuolo butta via una vittoria in pugno, che non sembrava in discussione contro una Fiorentina spuntata davanti ma che ha avuto il merito di non mollare mai e di sfruttare le leggerezze degli emiliani. Finisce 3-3, la classifica per entrambe cambia poco ma tanto a livello morale.

BOCCIATO SIMEONE, CHIESA PRESERVATO - Stefano Pioli decide di dare un turno di stop a Simeone: sono troppe le prove sottotono del Cholito. Dentro il 2000 Vlahovic al suo esordio dal primo minuto in Serie A. Prima solo 13 minuti spalmati in tre apparizioni. Chiesa, in dubbio fino all'ultimo, viene risparmiato. Avanti Gerson sulla destra ed ennesima chance concessa a Pjaca sulla sinistra. Senza Boateng il Sassuolo ripropone il 4-3-3: torna Di Francesco e viene confermato l'ex Babacar al centro dell'attacco. Si rivede anche Sensi dal primo minuto.

EQUILIBRIO E ZERO GOL NEI PRIMI 45' - Primo tempo equilibrato e senza reti. Padroni di casa fin qui più intraprendenti, trascinati da un Berardi ispirato che costringe i difensori viola alle cattive maniere. Osservato speciale Babacar, ben contenuto dai suoi ex compagni di squadra ma protagonista della palla gol più limpida della partita: un bel diagonale fuori di pochissimo dopo 16 minuti. Fiorentina che senza Chiesa perde qualità e imprevedibilità. Vlahovic, all'esordio dal primo minuto, fin qui non è riuscito a incidere così come Pjaca, comunque più vivo nel gioco.

UNO-DUE QUASI DA KO - Pioli capisce che bisogna cambiare qualcosa e lancia subito nella mischia Chiesa. Dieci minuti dopo tocca a Simeone. Ma è il Sassuolo a passare in vantaggio: Rogerio dalla sinistra mette in mezzo, Lafont respinge proprio sui piedi di Duncan che da fuori area scarica un sinistro che gonfia la rete. Cinque minuti più tardi il ghanese affonda sulla sinistra e trova a centroarea Babacar, il senegalese ringrazia la marcatura all'acqua di rose e col sinisto segna: uno-due in cinque minuti che sembra chiudere i conti.

DI TUTTO, DI PIU - La fortuna dà una mano alla Fiorentina. Una bella azione corale partita dalle retrovie porta Edimilson alla conclusione dalla distanza, la palla finisce sul palo e trova Simeone che trova l'istinto di metterci lo stinco vincente: 2-1 al 70'. Il Cholito non segnava dal 19 settembre. A dieci minuti dalla fine Sensi trova il jolly dalla distanza. Ingenua nella circostanza la difesa della Fiorentina che da un calcio di punizione si posiziona tutta dalle parti di Lafont. Berardi vede il regista fuori area e lo serve, il neo-azzurro è liberissimo e ha tutto il tempo di prendere la mira, beffando il portiere.

DJURICIC, PAZZA IDEA - A ridare speranza alla viola ci pensa il neo entrato del Sassuolo Djuricic: il serbo stende Laurini a centrocampo e rimedia il giallo. La reazione è scomposta e provoca il rosso. Siamo all'87' e potrebbe essere troppo tardi per riaprire la partita ma, visto quanto successo a Cagliari e Roma ieri, mai dire mai.

PEZZELLA COAST TO COAST - A un minuto dalla fine Laurini crossa dalla destra, trova la testa di Edimilson e la grande respinta di Consigli. Nulla può il portiere su Benassi, bravo a inserirsi e, liberissimo, a insaccare. Si tratta del suo sesto centro in campionato, un record personale. Ora la Fiorentina ci crede e i sette minuti di recupero concessi sono una spinta in più. Proprio all'ultimo giro di lancette l'incredibile: Berardi va via verso la porta avversaria, Pezzella lo contrasta e dà il la a una clamorosa ripartenza. L'argentino triangola con Biraghi e avanza fino all'area di rigore dove può servire il neo entrato Mirallas che, fresco fresco, ha la lucidità di trovare l'angolo vincente: è il 3-3, l'incredibile epilogo di una delle partite più rocambolesche del 2018. Il Sassuolo che vedeva da vicino la zona Champions viene tirato indietro, la Fiorentina centra l'ennesimo pareggio ma mai come questa volta ne esce esaltata.