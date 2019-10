© foto di Giacomo Morini

Importantissima vittoria della Fiorentina che dopo il pareggio di Brescia e la sconfitta in casa contro la Lazio è riuscita a tornare al successo nella sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium, grazie a un super Castrovilli e alla rete di Milenkovic. Brutto ko invece per il Sassuolo che resta a nove punti in classifica: sono quattro le sconfitte nelle ultime cinque per i neroverdi.

ROBERTO DE ZERBI - 5,5 Chiude il primo tempo in vantaggio ma nella ripresa non riesce a consentire ai suoi di portare a casa neanche un punto. i cambi non funzionano e soprattutto a centrocampo il Sassuolo va in difficoltà con il passare del tempo. Sembrano lontani i tempi in cui si parlava della sua squadra come una simile a quelle di Guardiola. Adesso deve rimboccarsi le maniche, per allontanarsi dalla zona retrocessione il prima possibile.

DANIELE RUSSO (Vincenzo Montella squalificato, in tribuna) - 6,5 È costretto a cambiare formazione dopo aver impiegato la stessa per ben sei gare di fila a causa degli infortuni di Lirola e Caceres e alla squalifica di Ribery. Oltre a questo fa riposare un Badelj che contro la Lazio era sembrato molto appannato inserendo Benassi alla sua prima da titolare. Porta a casa il risultato e questo è quello che conta. Adesso deve cercare di far essere la sua Fiorentina più pungente in attacco: la coppia Chiesa-Boateng non ha convinto fino in fondo.