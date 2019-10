Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: out Badelj. C'è Boga dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo che riceve una Fiorentina senza Franck Ribery al Mapei Stadium. Cambi di formazioni, tra obbligati e non per Vincenzo Montella che sceglie Boateng al posto del francese squalificato. Dentro Benassi per Badelj, mentre Sottil agirà sulla corsia di destra. Dall'altra parte Roberto De Zerbi torna a dare la maglia da titolare a Caputo: con lui ci saranno Boga e Berardi nel tridente. Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Djuricic, Magnanelli, Duncan; Berardi, Caputo, Boga. All. De Zerbi.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Venuti; Sottil, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng. All. Montella.