Sassuolo-Fiorentina, ufficiali: fuori Simeone. Anche Chiesa in panchina

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina:

Senza Boateng, ma col ritorno al 4-3-3 per De Zerbi che conferma Babacar punta centrale e ripropone dal primo minuto Di Francesco. Si rivede Sensi titolare, mentre Magnani è il sacrificato in difesa, con l'arretramento di Rogerio nella linea arretrata e Lirola riproposto sull'out opposto.

Clamorosa bocciatura per Simeone. L'argentino, fin qui collezionista di insufficienze, viene superato da Vlahovic, fin qui 13 minuti in Serie A spalmati in tre apparizioni, che fa così il suo esordio dal primo minuto come punta centrale. Pioli sceglie di non rischiare Chiesa, al suo posto avanzato Gerson nel trio offensivo completato da Pjaca. In difesa con la squalifica di Vitor Hugo si rivede Laurini sulla corsia destra e Milenkovic torna nel suo ruolo naturale di centrale di difesa, al fianco di Pezzella.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Duncan, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Di Francesco. A disp. Satalino, Pegolo, Magnanelli, Lemos, Djuricic, Matri, Peluso, Odgaard, Magnani, Trotta, Locatelli. All. De Zerbi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Veretout, Edimilson; Gerson, Vlahovic, Pjaca. A disp. A disp. Brancolini, Dragowski, Ceccherini, Norgaard, Eysseric, Simeone, Mirallas, Hancko, Sottil, Chiesa, Graiciar, Thereau. All. Pioli.

ARBITRO: Chiffi di Padova

ASSISTENTI: Lo Cicero – Bottegoni

IV UOMO°: Marini

VAR: Di Bello

AVAR: De Meo