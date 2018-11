Sassuolo, Frattesi osservato speciale. Per il prossimo anno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le prestazioni del centrocampista Davide Frattesi, classe '99, in maglia Ascoli non sono passate inosservate al Sassuolo, club che ne detiene il cartellino. Il club emiliano, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe infatti intenzionato a riportarlo in neroverde per metterlo a disposizione della prima squadra. Anche la Roma però osserva il calciatore avendo mantenuto il diritto di riacquisto del cartellino del centrocampista al momento della sua cessione al Sassuolo nel 2017.