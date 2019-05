© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Sassuolo accorcia le distanze al Mapei. Valzania sbaglia la lettura del fuorigioco sugli sviluppi di un corner dalla sinistra e Gian Marco Ferrari insacca la sfera per l'1-2 al 66' con una giocata da centravanti. Stop ad arpionare il pallone e deviazione da distanza ravvicinata che non lascia scampo a Sportiello. Quarto centro in questo campionato per il difensore neroverde.