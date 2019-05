© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Frosinone allo sbando, il Sassuolo trova il meritato pari al Mapei. Grande azione sulla destra di Lirola, che al 78' mette in mezzo un perfetto assist rasoterra per il tiro a botta sicura di Jeremie Boga da distanza ravvicinata. L'ingresso in campo dell'ivoriano nell'intervallo ha letteralmente spaccato la partita.