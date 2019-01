Sassuolo, fumata bianca per Lucioni: De Zerbi riabbraccia il suo pupillo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabio Lucioni torna in Serie A, a sei mesi appena dall'addio con il Benevento: accordo raggiunto ora tra Lecce e Sassuolo, dove De Zerbi ha insistito molto per riaverlo a disposizione. Stando a quanto riferisce Sky, la fumata bianca definitiva tra i club è arrivata propria in serata, col centrale che si vestirà di neroverde già da domani: accordo raggiunto sulla base di circa 2 milioni di euro tra prestito e riscatto obbligatorio.