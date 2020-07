Sassuolo-Genoa 5-0, le pagelle: Berardi di un altro livello, Caputo fa 21. Male Masiello

vedi letture

Sassuolo-Genoa 5-0 (26' Traore, 40' Berardi, 66' Caputo, 74' Raspadori, 77' Caputo)

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Poco chiamato in causa dagli attaccanti del Genoa. Ma quando lo fanno, lui risponde presente

Toljan 6,5 - Prestazione incoraggiante dell'ex Borussia Dortmund. Soprattutto nel primo tempo spinge con voglia e continuità, creando grattacapi alla retroguardia del Grifone

Marlon 6 - Una sbavatura su Pandev rischia di favorire la rete del Genoa. Per il resto prestazione ordinata, caratterizzata da buone chiusure di testa

Ferrari 6 - Attento e concentrato, senza particolari ansie vista la scarsa verve degli avversari

Rogerio 6,5 - Una conferma dopo le ultime buone prestazioni. Spinta costante a sinistra, una sua sventagliata propizia il gol dell'1-0 di Traore su assist di Berardi (dal 79' Kyriakopoulos sv)

Bourabia 6,5 - L'accoppiata con Locatelli è oramai una certezza assoluta per questa squadra. Non sbaglia quasi niente, fa filtro e dà il via all'azione del 3-0

Locatelli 6,5 - Presenza, qualità nel palleggio, idee e personalità. Pur senza brillare, l'ex Milan risulta vitale nella mediana di De Zerbi (dal 73' Obiang sv)

Berardi 8 - Semplicemente indemoniato, soprattutto nel primo tempo. Sforna due assist al bacio per Traore che ne sfrutta solo uno, poi realizza un gol capolavoro dai 25 metri. Mette lo zampino anche sui gol del 3-0 e del 4-0. Prestazione super, da vero leader tecnico oltre che da capitano (dall'80 Manzari sv)

Djuricic 6 - Il solito peperino sulla trequarti. Ma a differenza di altre volte lascia gli onori a tutti i compagni di reparto (dal 73' Raspadori 7,5 - Entra e dopo 30 secondi trova il gol del 4-0, il suo secondo in Serie A. Meglio di così...)

Traore 7 - All'inizio del match è nel vivo del gioco ma decisamente confusionario. Il gol gli dà sicurezza, si diverte e sfiora la doppietta il almeno altre due occasioni (dal 65' Haraslin 6,5 - Buon impatto sul match, anche se il risultato era oramai definito. Propizia la seconda rete di Caputo)

Caputo 8 - Primo tempo sonnacchioso, sbaglia tanti palloni e incespica in un paio di occasioni. Poi nella ripresa torna ad essere il cecchino infallibile di tutto il campionato, segnando due gol in rapida successione. Ovvero il 20° e il 21° del suo campionato. E oltre alla gioia, si guadagna anche una cena pagata da Alex Del Piero.

Roberto De Zerbi 7,5 - Il suo Sassuolo è una bellezza per gli occhi. Il grande merito del tecnico contro il Genoa, oltre al bel gioco impresso alla squadra, è quello di aver motivato al massimo i suoi nonostante una classifica oramai povera di obiettivi e un avversario alla disperata ricerca di punti salvezza.

GENOA

Perin 5 - Non sembra avere particolari colpe sui 5 gol del Sassuolo. Anche se la doppietta di Caputo arriva da un suo rinvio sbilenco

Biraschi 5 - Gioca in fascia e prova a farsi vedere anche in fase offensiva, senza particolari acuti. Rischia grosso su Traore che grazia i suoi su risultato di 1-0 dopo esserselo dimenticato già sulla rete del vantaggio neroverde (dal 46' Criscito 5,5 - Entra e porta energia e idee ai suoi. La spinta dura poco, nella seconda parte di ripresa la squadra collassa)

Goldaniga 4,5 - Nel primo tempo è fra i migliori dei suoi e prova a tenere su la difesa. Nella ripresa naufraga come tutti i compagni di reparto

Romero 4,5 - Irruento e troppo falloso nel primo tempo, disattento nei momenti chiave durante tutta la ripresa. Caputo se lo mangia in occasione del 5-0

Masiello 4 - Protagonista in negativo, direttamente o indirettamente, su 4 dei 5 gol subiti dai suoi. Basta questo per raccontare le sue difficoltà di serata

Jagiello 5 - Parte a destra, poi si sposta a sinistra. Qualche pecca in fase difensiva, un po' meglio quando il pallone è fra i suoi piedi nella metà campo avversaria. Ma gli errori ci sono (dal 61' Behrami 5 - Dovrebbe dare energia e dinamismo. Dovrebbe, ma non ci riesce).

Lerager 4,5 - Messo nel mezzo dalla dinamica mediana neroverde, perde la bussola quasi subito e fatica a ritrovarla. Anzi col passare dei minuti va sempre peggio

Schone 4,5 - Da lui Nicola si aspetta personalità e giocate decisive. Prova a guidare i compagni ad un risultato salvezza, ma riesce ad incidere solo negativamente (dal 72' Iago Falque sv)

Cassata 5 - Gioca in mezzo a Berardi e Toljan, non limita né l'uno né l'altro. Si fa vedere con un paio di percussioni offensive, ma per ciò che serve al Genoa è troppo poco (dal 46' Ankersen 5,5 - Al pari di Criscito, il suo ingresso pare dare nuova linfa vitale alla manovra genoana. L'illusione dura ben poco)

Pandev 5 - Nel primo tempo il Genoa ha una sola ghiotta occasione per segnare: la spreca malamente dopo errore di Marlon. Nella ripresa segna un bel gol, peccato fosse in fuorigioco (dal 72' Favilli 6 - Almeno ci prova. Clamorosa traversa colpita al 90', su risultato di 5-0)

Pinamonti 5 - A inizio partita sembra pimpante e voglioso di incidere, soprattutto grazie ai suoi tagli e alla protezione del pallone spalle alla porta. Ma al termine del match non si ricordano occasioni pericolose

Davide Nicola 4,5 - Ci mette anima e cuore. Ma si fa ingenuamente buttare fuori durante il primo tempo, quando la sua squadra è in svantaggio ma pienamente in partita. Dalla tribuna non riesce ad incidere e il suo Genoa si inguaia terribilmente in ottica salvezza