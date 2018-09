Sassuolo-Genoa 5-3, ancora Piatek: i rossoblù accorciano ancora

Un pessimo primo tempo, una grande reazione nella ripresa. Questa volta però al Napoli gira male ed ecco la prima sconfitta stagionale. La prima con Carlo Ancelotti in panchina. Sorride la Sampdoria, che dopo la sconfitta di Udine ha conquistato questa sera al Ferraris la sua prima...

Siviglia, tentativo fallito per Dani Ceballos nelle ultime ore di mercato

PSG, per Neymar c'è anche la pista inglese: Chelsea o Arsenal

RB Lipsia-Fortuna Dusseldorf 1-1, primo punto stagionale per entrambe

Valencia, Cheryshev: "Non contenti del pari, prendiamo le cose positive"

Bundesliga, secondo ko per lo Schalke 04: l'Hertha trionfa 2-0

Liga, Barcellona esagerato: 8-2 rifilato all'Huesca in rimonta

Olympiacos, Yaya Tourè arrivato in Grecia per firmare

Bayern, Kovac: "Non posso far giocare tutti, l'inizio è stato molto buono"

Betis, Bartra: "Setien come Guardiola, hanno un gioco simile"

Man United, tifosi vs dirigenza: "Woodward specialista in fallimenti"

Man United, Mourinho: "Reazione importante per ringraziare i tifosi"

Terzo gol del Genoa che accorcia le misure contro il Sassuolo. A segno ancora Piatek con il settimo gol stagionale e il terzo consecutivo in campionato. Finale da vivere al Mapei Stadium, la squadra di Ballardini non molla: Sassuolo-Genoa 5-3.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

