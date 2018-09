Sassuolo-Genoa, Berardi-Boateng contro Piatek-Kouamé

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria con l'Inter e il pareggio di Cagliari, il Sassuolo cerca punti anche contro il Genoa (domani sera al Mapei Stadium). In difesa De Zerbi dovrà fare a meno dello squalificato Marlon e dell'infortunato Peluso, mentre davanti proverà a stringere i denti il finora ispiratissimo Berardi (fastidio muscolare). A centrocampo ballottaggio tra Sensi e Bourabia, mentre Djuricic sta un po' meglio e dovrebbe almeno riuscire ad accomodarsi in panchina.

Questa la probabile formazione dei neroverdi:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Ferrari, Rogerio; Duncan, Locatelli, Sensi; Berardi, Boateng, Di Francesco. Allenatore: De Zerbi.

Piatek e Kouamé: bomber che segnano non si cambiano. È questa l'idea di mister Ballardini in vista della gara di domani sera al Mapei Stadium contro il Sassuolo. L'ex Cittadella prenderà così ancora il posto dell'acciaccato Favilli, mentre agirà alle sue spalle il solito Pandev. Per la retroguardia scalpita Lisandro Lopez, in ballottaggio con Biraschi, mentre Gunter resterà ai box a causa di un fastidio al ginocchio. Indisponibile anche Sandro, che rientrerà a metà settembre.

Questa la probabile formazione dei rossoblù:

GENOA (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Kouamé, Piatek. Allenatore: Ballardini.