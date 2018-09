Sassuolo-Genoa, le formazioni: fiducia a Pandev. De Zerbi vara la BBB

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

De Zerbi sorprende, recupera Berardi e passa alla difesa a tre, con tanto di attacco pesante. Il Sassuolo scende infatti in campo con un 3-4-3 in cui Lemos si aggiunge a Ferrari e Magnani nel pacchetto arretrato, mentre in attacco il centravanti sarà Babacar, affiancato appunto da Berardi e Boateng. Nessuna novità, invece, nelle scelte di Ballardini, che schiera il suo Genoa esattamente come nel 2-1 rifilato in casa all'Empoli, con Pandev a sopporto della coppia Kouamé-Piatek in attacco.

Sassuolo (3-4-3): Consigli; Lemos, Magnani, Ferrari; Lirola, Locatelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar, Boateng. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Genoa (3-4-1-2): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Piatek, Kouamè. Allenatore: Davide Ballardini.