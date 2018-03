Sassuolo, Goldaniga: "Ancora presto per fare i calcoli. Ringrazio Acerbi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edoardo Goldaniga, difensore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport commentando il momento della squadra: "L'intesa con Acerbi? Parliamo molto durante la gara, l'intesa c'è anche fuori dal campo. Lo ringrazio per come mi ha aiutato in questi mesi. Mi sto trovando bene a Sassuolo, adesso speriamo di fare risultati positivi per arrivare alla salvezza prima possibile. Letschert? Siamo contenti del suo ritorno in squadra dopo l'infortunio, anche lui da ora in poi ci aiuterà. Abbiamo attraversato un periodo non facile, ma l'ultima vittoria ci dà morale. Adesso affrontiamo le prossime partite con la massima concentrazione. lotta salvezza? Mancano ancora 10 gare, adesso non è ancora tempo per fare calcoli, pensiamo a noi stessi".