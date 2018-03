Sassuolo, Goldaniga: "La vittoria di Udine ci ha dato fiducia, avanti tutta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Sassuolo Edoardo Goldaniga ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della ripresa del campionato: "Era importante mettere minuti nelle gambe in amichevole in vista di un periodo fitto di impegni importanti. Il Napoli è tra le migliori squadre in Italia, dovremo affrontarlo con determinazione e concentrazione. Ci servirà la giusta cattiveria in campo. La vittoria con l'Udinese comunque è stata importante per morale e fiducia, dopo un periodo non troppo positivo. Chievo? Pensiamo a una gara alla volta. Quella coi gialloblù sarà una partita molto importante, ma prima c'è il Napoli e abbiamo bisogno di più punti possibile". Intanto, ieri i neroverdi hanno battuto 3-0 il Bassano in amichevole.