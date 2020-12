Sassuolo, grande festa dopo la vittoria sulla Samp: 3 punti dedicati alle 500 presenze di Magnanelli

Il Sassuolo batte la Sampdoria in trasferta 3-2, conquista il quarto posto e la zona Champions e dedica il successo alle 500 presenze in neroverde del capitano Magnanelli, in campo per gran parte della sfida. Festeggiamenti e cori per la squadra di De Zerbi, ormai una vera e propria certezza del nostro campionato.