Sassuolo, hai un angelo custode in più. Ripartire con Squinzi nel cuore

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Vedeva avanti anni luce". "Uomo con la U maiuscola". "Umile e gentile come pochi". "Uomo di Valore. Presidente Illuminato. Cuore Neroverde". Potremmo continuare all'infinito con i commenti di chi ha avuto l'onore di conoscere Giorgio Squinzi. Il Sassuolo piange la scomparsa del suo patron e la grande partecipazione ai funerali lunedì in Duomo a Milano con oltre 5.000 presenti, personalità del mondo del calcio, del mondo politico, industriali e tanti altri. Gli ultimi 7 giorni sono stati probabilmente i più duri della storia neroverde. Non è facile andare avanti ma è doveroso provare a rialzarsi. L'omelia dell'arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo, ha ricordato l'impegno dell'imprenditore per la cattedrale e la sua misericordia per il prossimo. "Il suo Sassuolo adesso avrà un angelo protettore in cielo, per le sue vittorie", ha aggiunto l'arciprete.

SAPEVA SCEGLIERE GLI UOMINI - Proprio così. Il Sassuolo ora avrà un angelo custode e per lui dovrà lottare. "Una persona che diceva che bisognava avere l'ambizione di porsi degli obiettivi per avere il coraggio di raggiungerli. E il suo ultimo desiderio, che speriamo di esaudire, era di vedere il Sassuolo in Champions League. Lotteremo per questo, per onorare la sua memoria" ha detto il presidente Carlo Rossi, ricordando il patron. Squinzi era definito da tutti un imprenditore che sapeva scegliere le persone e anche la sua storia calcistica lo ha dimostrato. Da Massimiliano Allegri a Stefano Pioli passando per Eusebio Di Francesco, tanti gli allenatori voluti dal patron che sono andati in una big, non a caso.

RIPARTIRE PER SQUINZI - Come detto, ora il Sassuolo dovrà unirsi, compattarsi ancor più di prima, lottare con un motivo in più nel cuore e nella mente: onorare la memoria di Giorgio Squinzi. Il patron veglierà dall'alto, sperando di poter assistere a un altro miracolo. Magari con alla guida del club la moglie, Adriana Spazzoli, o uno dei due figli Marco e Veronica. Seppur la famiglia abbia voluto mantenere grande riserbo e anche la società neroverde ha deciso di non proferire parola, circolano già le prime indiscrezioni che parlano di una continuità tutta in famiglia per il Sassuolo. In onore del Dottore.