Sassuolo, Haraslin: "Contro la Roma già 3-0 dopo 30', mi è piaciuto"

Giornata di presentazione per Lukas Haraslin, uno degli acquisti di gennaio del Sassuolo. In conferenza stampa, il giocatore neroverde ha parlato - tra le altre cose - anche della clamorosa vittoria della sua squadra contro la Roma nell'ultimo turno di campionato: "Ho visto la partita e il Sassuolo mi è piaciuto. Il Sassuolo gioca un calcio offensivo, hanno avuto occasioni e hanno fatto gol. Non è semplice giocare contro la Roma, se vuoi vincere devi capitalizzare al massimo le occasioni. Il Sassuolo era sul 3-0 dopo mezz'ora, la partita mi è piaciuta e naturalmente anche il risultato".

Clicca qui per rileggere la conferenza stampa integrale di Lukas Haraslin!