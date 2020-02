Giornata di presentazione per Lukas Haraslin, uno degli acquisti di gennaio del Sassuolo. In conferenza stampa, il giocatore neroverde ha parlato - tra le altre cose - anche dei primi giorni con la nuova maglia: "La concorrenza in attacco se mi spaventa o mi stimola? Ogni squadra ha giocatori forti. Se vuoi giocare in Italia sai che c'è concorrenza. La concorrenza è un fattore positivo, c'era anche in Polonia".

Cosa ti porti dietro dall'esperienza al Parma?

"Ho giocato in Primavera, soprattutto. Quello italiano è un campionato italiano, sono stato per 6 mesi in prima squadra, non era facile".