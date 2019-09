Sassuolo alla blaugrana: Caputo a sinistra, Berardi a inventare

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con la piena integrazione di Defrel, il Sassuolo doveva cambiare qualcosa nella propria fase offensiva. De Zerbi non ha avuto nessun timore nel mettere da parte Boga, per ora almeno, inventandosi un tridente sbilenco con Caputo che parte da sinistra e taglia al centro per essere vicino alla porta, Defrel più centrale ma con licenza di allargarsi sulla destra e Berardi... ovunque. Libero di svariare, di inventare calcio, di creare pericolo in ogni zona di campo: è proprio la prestazione del numero 25 che dà da pensare. De Zerbi non ha avuto problemi a definirlo "il migliore in campo quest'oggi", ed è difficile dargli torto, (anche se noi abbiamo premiato Duncan, ndr): quando gioca con questa determinazione e classe, il fantasista di Cariati risulta quasi immarcabile, devastante nello spazio e nel conquistarselo. Forse per questo, oltre che per l'arrivo del francese, De Zerbi ha deciso di cambiare il proprio attacco: un modulo "alla Barcellona", dove il miglior finalizzatore parte da sinistra (Suarez) e la fantasia è demandata a chi agisce più lontano dalla porta. Forse è presto per parlare ancora una nuova dell'"anno della maturità" per Berardi, ma se c'è un tecnico in grado di farlo rendere al massimo, quello è proprio De Zerbi.