Sassuolo, i convocati per il Parma: out Boga e Odgaard al Tardini

Sono ben 24 i giocatori che Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, si porterà dietro nella trasferta, in realtà abbastanza corta, in quel di Parma. Per il match del "Tardini", programmato all'ora di pranzo e valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, l'allenatore dei neroverdi non potrà disporre dell'attaccante Jens Odgaard, e del centrocampista Jeremie Boga, attualmente infortunati. Per il resto, grande affollamento in attacco con sette giocatori pronti a perforare la difesa crociata. Di seguito l'elenco dei calciatori del Sassuolo che saranno protagonisti domani nel derby in salsa emiliana:

Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo;

Difensori: Marlon, Lemos, Rogerio, Peluso, Lirola, Magnani, Ferrari, Dell'Orco;

Centrocampisti: Magnanelli, Djuricic, Sensi, Duncan, Bourabia, Locatelli;

Attaccanti: Matri, Berardi, Boateng, Trotta, Babacar, Di Francesco, Brignola