Sassuolo, i dettagli dell'offerta a De Zerbi: biennale a un milione, più opzione

Il Sassuolo spinge per la conferma di mister Roberto De Zerbi. Dopo aver rimandato ogni discorso alla fine della stagione, il club neroverde ha iniziato a lanciare i primi segnali della sua volontà verso l'entourage dell'allenatore. Stando a quanto raccolto dalla redazione di SassuoloNews.net, il club offrirà all'ex Benevento un altro biennale con opzione per il terzo anno, con un contratto che dovrebbe toccare il milione di euro a stagione, a salire. I rapporti tra le parti sono ottimi e se come detto non ci saranno sorprese, il rinnovo arriverà.