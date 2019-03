© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sei giocatori in Nazionale per il Sassuolo, ben tre tra Italia e Italia Under 21 per la formazione neroverde allenata da Roberto De Zerbi. Il portabandiera coi big azzurri è il centrocampista Stefano Sensi, con Di Biagio ci sono invece il regista, Manuel Locatelli, e il terzino sinistro Claud Adjapong. Convocato anche il neo acquisto di gennaio, Merih Demiral, con la sua Turchia.

Italia

Stefano Sensi

23.3 Italia-Finlandia

26.3 Italia-Liechtenstein

Italia Under 21

Claud Adjapong, Manuel Locatelli

21.3 Italia U21-Austria U21

25.3 Italia U21-Croazia U21

Turchia

Merih Demiral

22.3 Albania-Turchia

25.3 Turchia-Moldavia

Marocco

Mehdi Bourabia

22.3 Malawi-Marocco

26.3 Marocco-Argentina

Ghana

Alfred Duncan

23.3 Ghana-Kenya