© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta fcinternews.it, il Sassuolo non accetterà contropartite tecniche dall'Inter in cambio della somma pattuita per il riscatto Matteo Politano. Ausilio e Marotta, se vorranno acquistare il giocatore a titolo definitivo, dovranno dunque pagare i 20 milioni stabiliti nell'accordo della scorsa estate.