Sassuolo, i numeri dopo 10 turni: cinque legni e tanta precisione

Tra le non big, il Sassuolo è sicuramente la squadra più precisa nella Serie A 2018/19: la formazione di De Zerbi brilla anche per una fase offensiva che porta l'attacco al quarto posto assoluto del campionato con 17 gol segnati. Non brilla però la fase difensiva, una delle peggiori in Italia con 16 reti concesse: tanti anche i legni colpiti ben cinque, mentre a livello individuale spiccano Boateng e Di Francesco con rispettivamente 4 gol e 2 assist. Curiosa anche la statistica che riguarda la precisione dei passaggi, in cui la formazione neroverde brilla.

I numeri del Sassuolo :

Gol fatti (quarto in Serie A): 17

Gol subiti (sedicesimo in Serie A): 16

Miglior marcatore (decimo in Serie A): Kevin-Prince Boateng, 4 gol

Miglior assist-man (dodicesimo in Serie A): Federico Di Francesco, 2 assist

Chilometri percorsi (undicesimo in Serie A): 107417

Numero di tiri (ottavo in Serie A): 103

Parate (tredicesimo in Serie A): 28

Numero legni colpiti (quinta in Serie A): 4

Numero legni subiti (undicesima in Serie A): 3

Percentuale possesso palla (sesto in Serie A): 53.3%

Precisione passaggi (quarta in Serie A): 86%

Disciplina (quattordicesimo in Serie A): 22 cartellini