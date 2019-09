Sassuolo, i voti al mercato: si rinforza e vende bene. Cosa volere di più?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo cambia. Quel che serve, senza rivoluzionare ma nell'ottica del miglioramento. Vende bene e compra meglio, viaggia lineare su una media alta e definita. Carnevali mette a disposizione di Roberto De Zerbi una rosa più ampia, che saluta elementi di primo piano per mettere in cascina i soldi che servono ad avere più alternative. E magari alzare l'asticella, non potenziale sorpresa ma ormai certezza del campionato. Stefano Sensi e Pol Lirola sono andati a Inter e Fiorentina, venduti entrambi bene. A Babacar e Alessandro Matri è stata trovata una sistemazione nelle ultime ore di mercato, risolvendo un problema di abbondanza. In entrata, due attaccanti da doppia cifra come Francesco Caputo e Gregoire Defrel per il posto che l'anno scorso Boateng aveva ricoperto solo metà stagione. Mert Muldur e Jeremy Toljan a contendersi il ruolo di Lirola, Rogerio riscattato dalla Juventus, in un ambito di buoni uffici che hanno aiutato anche per arrivare a Hamed Traoré. A proposito di Juve: la clausola sulla percentuale in caso di rivendita del turco è un piccolo capolavoro. I neroverdi hanno migliorato la rosa e venduto quel che c'era da vendere, a buon prezzo: difficile chiedere di più.

Operazioni in entrata, VOTO 7

Filippo Romagna (Cagliari)

Vlad Chiriches (Napoli)

Gregoire Defrel (Roma)

Mert Müldür (Rapid Vienna)

Alessandro Russo (Genoa)

Pedro Obiang (West Ham)

Francesco Caputo (Empoli)

Hamed Junior Traorè (Empoli)

Jeremy Toljan (Borussia Dortmund)

Rogério (Juventus)

Operazioni in uscita, VOTO 7

Enrico Brignola (Livorno)

Alessandro Matri (Brescia)

Babacar (Lecce)

Edoardo Goldaniga (Genoa)

Claud Adjapong (Hellas Verona)

Nicholas Pierini (Cosenza)

Cristian Dell'Orco (Lecce)

Giangiacomo Magnani (Brescia)

Pol Lirola (Fiorentina)

Kevin-Prince Boateng (Fiorentina)

Marco Pinato (Pisa)

Jeremie Broh (Cosenza)

Federico Di Francesco (Spal)

Francesco Cassata (Genoa)

Timo Letschert (Hamburger)

Davide Frattesi (Empoli)

Federico Ricci (Spezia)

Riccardo Marchizza (Spezia)

Martin Erlić (Spezia)

Gianluca Scamacca (Ascoli)

Filippo Bandinelli (Empoli)

Luca Ravanelli (Cremonese)

Leonardo Sernicola (Virtus Entella)

Leonardo Fontanesi (Ternana)

Merih Demiral (Juventus)

Stefano Sensi (Inter)

Andrea Cisco (Pescara)

Jens Odgaard (Heerenveen)

Matteo Politano (Inter)