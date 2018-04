Sassuolo, Iachini: "Abbiamo pagato le nostre fatiche a livello fisico"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Sassuolo Beppe Iachini ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sfida contro il Milan: "Oggi per noi a livello fisico era una partita molto dispendiosa. Il Milan ha qualità e dovevamo fare una prestazione più attenta. La squadra non ha rinunciato ad attaccare e ci siamo riusciti. Ad un certo punto le nostre fatiche le abbiamo pagate. In questo senso abbiamo finito la gara prima in dieci e poi in nove".

La zona salvezza.

"Noi pensiamo a giocare tutte le partite come abbiamo fatto. Ora da cinque partite stiamo dando continuità ai risultati ma oggi, come in altre gare, siamo usciti con meno punti di quanto avessimo meritato. Guardiamo avanti e non indietro".