Sassuolo, Iachini: “Politano cresciuto tanto. Babacar? C'è stima"

Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina. “Oltre al risultato, si valorizzano ragazzi interessanti. Tutto il gruppo - ha detto - ha creato i giusti presupposti per dare il proprio contributo, i ragazzi danno massimo impegno in settimana e durante le partite. Politano è cresciuto tanto, ha ancora margini importanti di crescita così come i suoi compagni. Abbiamo creato diverse chance da gol, bisogna continuare a lavorare per sbagliare meno in area avversaria”.

Babacar, ex di turno, è rimasto in panchina. “E' un ragazzo di cui abbiamo grande stima, oggi è stata fatta una scelta per le caratteristiche della gara. Abbiamo bisogno di tutti, di volta in volta si prendono decisioni per il bene della squadra”.