Sassuolo, Iachini: “Soddisfatti della stagione. Futuro? Vedremo”

Beppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato al microfono di Sky Sport sulla stagione appena conclusa dai neroverdi. “Salvezza? All'inizio c'erano delle difficoltà, poi col lavoro abbiamo ritrovato la mentalità adeguata. Siamo arrivati all'undicesimo posto, il secondo miglior piazzamento di sempre del club in A. Non è stato facile, ma alla fine siamo soddisfatti. Futuro? Vedremo nelle prossime ore, ci confronteremo e vedremo se esistono i presupposti per andare avanti insieme. I tifosi hanno riconosciuto il nostro lavoro, vedremo se andrà avanti o meno”, ha detto.