Sassuolo, Iachini: "Babacar in crescita. Napoli? Servirà la gara perfetta"

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport commentando il momento della squadra in vista della parte finale della stagione: "I moduli li fanno le caratteristiche dei giocatori, oggi abbiamo provato il 4-3-3, in altre gare abbiamo cambiato per l'assenza di alcuni elementi. Sono situazioni tattiche che dobbiamo saper interpretare perché ci saranno molto utili. Quando sono arrivato su questa panchina la situazione era di un certo tipo, ma abbiamo fatto subito risultati. Poi nelle altre 6 o 7 partite non abbiamo raccolto poco, anche per la fatica a concretizzare. Stiamo lavorando per migliorare, a Udine abbiamo visto cose positive, con la mentalità giusta e la fase realizzativa che deve migliorare arriveranno punti. Babacar? Ci aspettiamo tanto da tutti, in particolare dagli uomini di attacco. Sta crescendo sotto l'aspetto fisico, così come sotto quello dell'intesa coi compagni, anche Politano sta tornando su buoni livelli. Berardi? Lui ha avuto qualche problemino ad inizio stagione, ora sta bene ma ha già fatto ottime partite con me. Poteva fare qualche gol in più, ma sta lavorando bene e in partita deve ritrovare quella serenità e fiducia che può arrivare anche attraverso episodi positivi. L'attacco del Napoli? Sarri e il Napoli stanno facendo un grande lavoro, sono cresciuti tutti, il Sassuolo dovrà fare una partita più che perfetta".