Sassuolo, Iachini: "C'è stata la reazione, non abbiamo concesso molto"

© foto di Federico Gaetano

Giuseppe Iachini, allenatore del Sassuolo, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Spal (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Rai:

La reazione c’è stata?

"Sì, abbiamo fatto delle ottime partite ma non abbiamo portato a casa i punti. È il terzo rigore sbagliato e il settimo palo. Rispetto alle mie prime partite siamo migliorati, ma non stiamo raccogliendo punti. Oggi negli episodi decisivi non abbiamo concesso molto".

Perché Babacar non ha battuto il secondo rigore?

"I rigoristi sono loro, quelli che battono i rigori durante la rifinitura. In quella circostanza precisa Babacar non se l’è sentita. Vedremo chi sarà il prossimo rigorista. È andata così, bravo anche il portiere. Dobbiamo guardare avanti e pensare alle prossime gare. Dobbiamo essere più concreti".