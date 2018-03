Sassuolo, Iachini: "Concretizziamo poco. Serve maggiore cattiveria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Iachini, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese: "Sarà una partita difficile, da affrontare con la forza, la personalità e lo spirito giusto. Quella friulana è una squadra con una chiara identità, Oddo ha fatto grandi cose. Noi dobbiamo insistere e fare più punti possibili in queste ultime 11 partite. Siamo la nona squadra in campionato per occasioni create ma siamo nella parte bassa della classifica. Vuol dire che non concretizziamo. Serve più cattiveria sotto porta".