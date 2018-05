Sassuolo, Iachini: "Dicevano che serviva il pallottoliere stasera..."

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il tecnico del Sassuolo Giuseppe Iachini dopo la vittoria a San Siro contro l'Inter: "Ci hanno dato molto fastidio le voci di chi diceva che l'Inter avrebbe preparato il pallottoliere per stasera, ovviamente non da parte dell'Inter che è stata sempre seria. Noi abbiamo fatto una buona partita, la nostra partita, nel rispetto di quali sono i nostri valori. Sono molto contento di questo, eravamo in una situazione difficile. Abbiamo costruito un gruppo, una mentalità giusti per stare in campo. Abbiamo cambiato qualcosa anche sul tema tattico grazie ad alcuni giocatori polivalenti. Sono soddisfatto di tutto questo che è il loro valore. Berardi? Ha fatto un ottimo girone di ritorno, gli mancava solo il gol. Oggi è arrivato, ma io ero molto contento anche delle prestazioni. Politano aveva provato anche altre volte questa soluzione, è stato bravo lui".