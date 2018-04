Sassuolo, Iachini: "Gara di grande cuore. Insistiamo: cammino lungo"

L'allenatore neroverde Giuseppe Iachini ha così commentato a Premium Sport il pareggio del suo Sassuolo sul campo del Milan: “Espulsione mia? Stavo richiamando i miei giocatori oltre l'area tecnica. Non dovrei farlo ma è successo. Ho commesso questo errore ma pazienza. Consigli? Oggi ha fatto ottimi interventi ma anche altri meritano attenzioni. La squadra ha fatto una partita di grande cuore, organizzazione. Non era facile: avevamo speso tanto con Napoli e Chievo, e anche oggi è stato così. Alcuni nel finale avevano i crampi. In qualche circostanza sono stati commessi errori ma la squadra era sempre pronta a ripartire, verticalizzare e far gol. Nel finale abbiamo perso Mazzitelli e Lemos: non è stato facile portare a casa la vittoria ma i ragazzi ci hanno messo grande impegno. Oggi avevo bisogno di attaccanti che andassero in velocità sulla profondità, non è che Babacar non meritava di giocare. Poi sono venuti meno altri ragazzi e in questo caso ho dovuto fare più l'infermiere che l'allenatore. Avrei voluto forzare con attaccanti freschi e fare il secondo gol, purtroppo è andata così. Pazienza. Bisognava prestare grande attenzione, oggi abbiamo fatto questo risultato ma le prestazioni le abbiamo fatte sempre di grande livello. Dobbiamo insistere che il cammino è lungo”.